‘Laboranten’ mega-methlab Drempt blijven langer vast

Tijdens de grote politie-actie werden een 37-jarige Amerikaan, een man van 29 uit Mexico en een 19-jarige Colombiaan opgepakt. De rechters hebben vanwege het onderzoek de voorlopige hechtenis van de drie verlengd met 90 dagen, zo is woensdag bepaald in een zitting bij de raadkamer. De drie verdachten zitten vast sinds vrijdag 8 mei, toen een zwaarbewapende speciale eenheid van de politie een inval deed in de drugsschuur in Drempt. Daar was een drugslab ingericht voor de productie van methamfetamine, waar het drietal volop bezig was met het koken van crystal meth.

Crystal meth is miljardenbusiness

De drie buitenlanders zitten voorlopig als enigen in de cel. De mannen produceerden in de schuur van de boerderij aan de Zomerweg de zwaar verslavende en verwoestende drug crystal meth. Die drugs worden vooral naar Midden- en Oost-Europa geëxporteerd.



Crystal meth is een miljardenbusiness, met Mexciaanse drugskartels als wereldleider. Die gewelddadige kartels sturen ‘koks’ naar labs in Nederland om hier drugscriminelen te hepen bij het bereiden van Ice en Tina, zoals crystal meth ook wel wordt genoemd onder gebruikers.



Volgens de politie is de handelswaarde van de drugs (en alle halffabrikaten) die er is gevonden zo’n 10 miljoen euro. Daarmee is het één van de grootste methlabs ooit aangetroffen in Nederland.



Bekijk hieronder de video van de aanhouding: