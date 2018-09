Leeg groenteschap dreigt door droogte

200 euro voor het paarden­staart­je van Bennie Jolink

9:36 ZELHEM - De veiling op het jaarlijkse Høkersweekend in Zelhem heeft 13.000 euro opgebracht voor het opleiden van jonge artsen in Malawi. Eén van de opvallendste veilingobjecten was de voormalige paardenstaart van Bennie Jolink. Het kleinood bracht 200 euro op.