Lekker weer in Bronckhorst vandaag

Verhitte taferelen in Zutphen door zonnepane­len op flats: buren dreigen met rechter

Bewoners in de Rietbergstraat in Zutphen zijn boos. Bovenop twee flats in de buurt - genaamd Hackfort en Heeckeren - moeten zonnepanelen komen. Die kunnen voor gevaar en overlast zorgen, stellen bewoners van de nabijgelegen woningen. Bovendien voelen zij zich gepasseerd in de plannen van de flatbewoners. ,,Stel dat zonnepanelen tijdens een storm van het dak waaien en jouw woning binnen zeilen...’’