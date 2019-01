Leo Ebbers weet wat het bakken van lekker brood betekent: water en rust maken het verschil

Het telefoontje uit Zevenaar, waarvoor bakker Leo Ebbers (57) het gesprek even onderbreekt, zegt het eigenlijk al. Het is een klant die graag waldkornbroden wil bestellen, maar dan wel de broden die bakker Ebbers zelf heeft gebakken. Het brood van Ebbers is namelijk zachter dan het brood dat hij elders kan krijgen.



Bij de bakker in Hummelo komen meer van dat soort verzoeken binnen. Dat heeft te maken met de manier waarop hij het brood maakt, vertelt Ebbers. Hij neemt meer tijd voor het deeg, waardoor het ook meer smaak kan ontwikkelen. Belangrijk daarbij is dat hij meer water gebruikt. Dat zorgt er voor dat zijn broden zachter zijn.