Lisa uit Keijenborg was jeugdburgemeester en mag nu meebeslissen wie haar opvolgt: ‘Je moet lef hebben’

De eerste AeroFitt-we­ken eindigden met soep van oma: ‘Mijn ouders zeiden in 1997 meteen ja’

HENGELO - AeroFitt bestaat 25 jaar. Met vijf sportschoolvestigingen is het inmiddels een begrip in de regio. Maar het scheelde niet veel, of de sportschoolketen had nooit bestaan: een onderpand op het huis van de ouders van eigenaar Remge Vink (47) was nodig om te kunnen beginnen.

30 augustus