Lugubere vondst: dode, bebloede haas langs sloot in Hengelo

,,Ik wist niet wat ik zag. De hele bek van het dier was kapot en de kop zat helemaal onder het bloed. Het was een flink dier, groter dan een grote kat”, zegt de geschrokken Hengelose, die uren na de vondst nog altijd geschokt is.

Het bebloede beest moet door veel wandelaars opgemerkt zijn. Het paadje langs de Oosterwijkse Vloed is een populaire plek voor hondenbezitters voor het uitlaten van hun viervoeter. ,,Het dier lag vol in het zicht”, zegt Rottger.



Al eerder zag ze de doos liggen, tijdens het uitlaten van de hond. ,,Maar eerst was die nog dicht, dus ik had er niet naar om gekeken. Het karton is waarschijnlijk door de harde wind stuk gegaan, waardoor de haas zichtbaar werd.”

‘Genoeg zieke geesten’

Wat er precies met het dier gebeurd is, is niet bekend. De Dierenambulance doet daar onderzoek naar. Rottger denkt dat het dier door iemand is gedumpt. ‘Ook een manier om van je ‘geliefde huisdier’ af te komen’, schrijft ze op Facebook bij een foto die ze maakte van de haas.



,,Er lopen genoeg zieke geesten rond zonder respect voor dieren. Hoe zou zo’n haas anders bebloed in een doos terechtkomen? Schandalig is het. Ik heb nooit eerder zoiets gezien daar. Maar als het donker is, zie je ook niet goed wat mensen langs de sloot uitspoken.”

Aanrijding

Volgens Olette van der Werf van de Stichting Dierenambulance Doetinchem - Winterswijk is het waarschijnlijker dat er een aanrijding is geweest. ,,Het ligt meer voor de hand dat iemand de haas heeft aangereden en dat de automobilist die vervolgens in een doos heeft gestopt. Dat zien we wel vaker.”