Luidruchtig protest tegen windmolens in Bronckhorst: ‘Niemand wil die dingen hier’

Er bestaat veel verzet tegen de plannen voor windmolens in Bronckhorst, want behalve de twee eerder genoemde groepen is er met Bronckhorst Windturbinevrij een derde actiegroep actief, onder leiding van Minou van Dillen uit Hengelo. Ook deze groep is een petitie begonnen en heeft inmiddels ruim 140 handtekeningen opgehaald.



Daarnaast is de steun verworven van de Provinciale Statenfractie van Forum voor Democratie, die donderdagavond aanwezig was om de actiegroepen een hart onder de riem te steken. Ilze van Roozendaal van FvD noemde het protest een ‘fantastische actie tegen ziekmakende zwaaipalen’.



Van Dillen was ook één van de twintig insprekers in de commissie donderdagavond, om te motiveren waarom er geen windmolens moeten komen binnen de gemeentegrenzen. Ook vertegenwoordigers van de andere twee actiegroepen namen het woord om uiteen te zetten waarom zij tegen windmolens zijn, net als de vele andere insprekers.



Eén ding werd in ieder geval duidelijk: geen van hen ziet de komst van de windturbines naar Bronckhorst zitten, op geen enkele plek binnen de gemeente.



Of de mogelijkheid tot plaatsing van twaalf windmolens blijft staan in de Routekaart Energieneutraal Bronckhorst 2030 wordt duidelijk op donderdag 31 oktober, als de gemeenteraad het bespreekt en er een besluit over neemt.