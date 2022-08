Man (26) uit Zelhem overlijdt na zwaar ongeval

met video Auto knalt met linker- én rechter­kant tegen boom, zwaargewon­de bestuurder per heli naar Nijmegen

ZELHEM - Bij een eenzijdig ongeluk op de Halseweg in Zelhem is woensdagmiddag een auto eerst met de linkerkant en daarna met de rechterkant tegen een boom geklapt. De bestuurder is bij die harde klap zwaargewond geraakt. Het slachtoffer is per traumaheli naar het Radboudziekenhuis in Nijmegen onderweg.

17 augustus