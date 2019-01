Man die eigenares van zorgboerderij Wichmond neerstak voor de rechter

W. wordt poging tot moord ten laste gelegd voor het steekincident op 24 mei van dit jaar. Hij zou de 35-jarige vrouw met voorbedachte rade even na middernacht hebben neergestoken en vervolgens zichzelf hebben verwond met het steekwapen. W. werd na een klopjacht van de politie en helikopter opgepakt aan de Beeklaan in Wichmond, vlakbij de zorgboerderij. Hij zit sindsdien in voorarrest in Arnhem. Het slachtoffer, die voor haar verwondingen enkele dagen in ziekenhuis heeft verbleven, is vandaag aanwezig bij de rechtszaak.