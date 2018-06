Man die vrouw neerstak in Wichmond langer vast

Naast Mañana Mañana ook Mondriana Mondriana in Vorden

31 mei WINTERSWIJK/ VORDEN - Museum Villa Mondriaan is dit jaar te vinden op het festival Mañana Mañana in Vorden, om het verhaal van Piet Mondriaan en zijn leven in de Achterhoek te vertellen aan de bezoekers. Dat gebeurt in een speciale Mondriana Mondriana-area, waar diverse activiteiten worden georganiseerd.