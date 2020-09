Man uit Hengelo voor brute dood van zijn ouders veroordeeld tot tbs met dwangverpleging

Voetballer overlijdt op 42e verjaardag nadat hij in elkaar zakt op het veld in Gaanderen

7 september ZELHEM/ GAANDEREN - Een 42-jarige speler van voetbalclub ZZC’20 uit Zelhem is zaterdagmiddag op het veld in elkaar gezakt tijdens een wedstrijd met zijn team in Gaanderen. De voetballer, die juist zaterdag jarig was, is op het veld gereanimeerd en daarna met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht, maar al vrij snel kwam het bericht dat de Zelhemmer was overleden.