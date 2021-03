Marijke was de eerste Achterhoekse met corona: ‘Toen er twee ‘marsmannetjes’ in mijn slaapkamer stonden begon de film’

update Duizenden Achterhoek­se leerlingen komende week nog thuis: ‘Het is een enorme puzzel’

26 februari AALTEN/ WINTERSWIJK - Meer dan 2500 Achterhoekse leerlingen zitten komende week nog thuis. Ondanks de herstart van de fysieke lessen voor alle scholieren per maandag, wordt dit onderwijs op de middelbare scholen GKC in Winterswijk en het Schaersvoorde in Aalten pas een week later weer opgestart, op maandag 8 maart.