Marise (17) uit Baak wint Kunstbende en wacht optreden op Lowlands

In de Westergasfabriek streden 172 jongeren tussen de 13 en 18 jaar voor een felbegeerde plek op Lowlands. Kunstbende is een wedstrijd voor jong creatief talent. Als winnares van Kunstbende blijft het voor Marise niet bij het optreden op Lowlands. Naast het optreden in augustus krijgt ze als winnaar ook een plek op het hoofdpodium van De Zwarte Cross in Lichtenvoorde óf een optreden op het festival Mañana Mañana in Vorden.