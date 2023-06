Meer dan 700 inschrijvingen voor 38 nieuwe huurhuizen Zelhem: ‘Hadden wij ook niet verwacht’

Brug tussen Terborg en Etten drie weken dicht: fietsers en voetgan­gers kunnen over een pontonbrug

De brug over de Oude IJssel tussen Terborg en Etten is vanaf maandag voor drie weken afgesloten voor verkeer. In mei was dat ook al het geval. Auto's moeten bijna acht kilometer omrijden. Voetgangers en fietsers kunnen over een speciaal aangelegde pontonbrug.