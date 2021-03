Megapact in festivalland tussen Zwarte Cross en Sziget; Hendrik Jan Lovink stopt ermee

Lovink laat verder weten dat hij uit de Feestfabriek stapt eind dit jaar. De Zwarte Cross in september wordt zijn laatste kunstje, dan heeft hij er 30 jaar op zitten in de muziek- en festivalwereld. ,,Ik ben nu 48 en de afgelopen 30 jaar heeft mijn leven voornamelijk bestaan uit bezig zijn met Jovink & The Voederbietels en de Feestfabriek. De Zwarte Cross staat als een huis en de Feestfabriek kan op alle fronten nog jaren vooruit. Daarom voelt dit voor mij als een juist moment om de Feestfabriek te verlaten en me bezig te gaan houden met andere mooie dingen die het leven mij en mijn familie nog te bieden heeft”, zegt hij.



Volgens hem heeft de huidige coronasituatie niets te maken met het besluit. ,,Al voor corona zaten we achter de schermen in een traject om te kijken of Ronnie en Gijs mijn aandelen zouden kunnen overnemen, omdat ik aangegeven heb te willen stoppen.”



In een persconferentie woensdagmorgen wordt een nadere toelichting gegeven op de inhoud van de samenwerking tussen Superstruct en de Feestfabriek, dat garandeert dat het niet gaat om een 1 aprilgrap.