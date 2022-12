Meisje (12) dat bij skiongeluk is overleden komt uit Zelhem: ‘Dit is te afschuwelijk voor woorden’

Van moestuin­tjes tot speelgoed inzamelen, groep 8 bedenkt oplossin­gen om kinderar­moe­de tegen te gaan

HENGELO - Moestuintjes op scholen, een sponsorloop om geld op te halen of inzamelpunten voor oud speelgoed. Het is een greep uit de ideeën die kinderen uit groep 8 opperden tijdens de kinderraadsvergadering in de gemeente Bronckhorst, met als doel kinderarmoede tegen te gaan.

28 november