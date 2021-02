Met miljoenproject wordt Steenderen veiliger: ‘Eerst de kurk van de fles en dan aan de slag!’

Tot grote vreugde van de werkgroep Vitaal Steenderen, die zich al drie jaar lang inzet om de straat veiliger te maken.

De straat wordt vaak gebruikt als sluiproute voor doorgaand verkeer. ,,En dat is het hele dorp een doorn in het oog”, zegt Rieks Eggens, lid van Vitaal Steenderen. ,,Wij zijn al drie jaar bezig met allerlei projecten om Steenderen te veranderen van een doorgangsdorp in een verblijfsdorp. Herinrichting van de Oltmansstraat is daarin een van de belangrijkste projecten.”

Tjokvol door sluipverkeer

Want als die straat tjokvol zit door sluipverkeer, moeten voetgangers en fietsers op hun tellen passen, zegt Eggens. ,,Die hebben dan veel te weinig ruimte en de kans op ongelukken is behoorlijk groot. Met het geld van de gemeente kunnen we daar eindelijk iets aan gaan doen. Dit is geweldig nieuws, hier hebben we jarenlang voor geknokt.’’

Met de bijna 1,3 miljoen euro van de gemeente Bronckhorst kan de Oltmansstraat worden aangepakt. Zo wordt het wandelgebied in de straat verbreed. ,,En de straat wordt opgehoogd, met een soort heuveltje vlak voor het Marktplein”, zegt Eggens. ,,Ook worden de stoepranden onder handen genomen. Die worden schuin aflopend in plaats van hoekig en scherp. Zodat gemotoriseerd verkeer gemakkelijker en veiliger voetgangers en fietsers kan passeren.”

Na de bouwvak aan de slag

Het duurt tot na de zomer voordat de Oltmansstraat daadwerkelijk wordt opgeknapt. Eggens: ,,Eerst gaat de kurk van de champagnefles. En daarna gaan we zo snel mogelijk aan de slag. We kunnen nu de klus aanbesteden en denken na de bouwvak, ergens in augustus, te kunnen beginnen. De hele operatie duurt zo’n zes maanden. Dus we hopen ergens begin 2022 een veiliger Oltmansstraat te hebben.”

Het opknappen van het Dorpsplein is daarna het volgende project. Eggens: ,,Daarvoor zijn de eerste stappen al gezet. We zijn druk bezig om voor die klus geld bij elkaar te krijgen via diverse fondsen.”