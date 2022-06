Miljoenenoverschot in Bronckhorst, maar wethouder is niet blij: ‘Dit illustreert een structureel probleem’

Ongeveer de helft van het overschot (zo’n 4,5 miljoen) komt door correcties vanuit het Rijk, dat meer heeft uitbetaald dan gedacht. Dit geld gaat naar de algemene reserve, zeg maar de spaarpot van de gemeente.



Die andere 4,5 miljoen die over is, dáár is wethouder Buunk niet blij mee. ,,Het is natuurlijk niet de bedoeling dat er zoveel geld over blijft. Het toont dat we zaken hebben laten liggen vorig jaar. Deels komt dat door corona, maar voor mij illustreert dit wel een structureel probleem in de uitvoering van projecten”, zegt hij.