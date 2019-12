Miljoenenschade door urenlange oliebrand in transformator van Tennet

Brandstichting wordt uitgesloten als oorzaak van de brand in de transformator, die grote stroomvermogens omzet in spanning voor bedrijfsmatig en huishoudelijk gebruik. ,,Brandstichting is onmogelijk, iemand die probeert de transformator in brand te zetten zou dat niet overleven”, zegt brandweerwoordvoerder Frank lutke Schipholt.



De exacte oorzaak van de brand wordt onderzocht, maar uitgegaan wordt van een technisch defect in de installatie. De 380 kV-transformator vloog aan het begin van de avond in brand door een explosie. Daardoor is 130.000 liter olie in verschillende compartimenten gaan branden. De olie is bedoeld voor zowel koeling als isolatie van de transformator. Tennet weet niet hoeveel olie precies is verbrand.



Lees verder onder de foto.