Miljoenentekort dreigt in Bronckhorst: megaverlies in sociaal domein en weer meer betalen voor afval

Oorzaak van het dreigende miljoenentekort is vooral een een mega-verlies in het sociaal domein van bijna 4 miljoen euro. Ook is er weer een tegenvaller in het afvalbeleid van zo’n 200.000 euro, waarvoor inwoners hoogstwaarschijnlijk opdraaien. Rob Weverink (CDA) spreekt van ‘een nieuw debacle in het afvaldossier’ en Jan Engels (D66) had het over ‘een valse start van het jaar’.



De gemeente vangt het tekort deels op met een greep uit de kas: er wordt ruim 1,8 miljoen euro gebruikt uit de bestemmingsreserve sociaal domein, waar de Wmo, participatiewet en jeugdzorg onder vallen. Maar die reservepot is daarna leeg en onder aan de streep blijft een tekort staan van ongeveer 2,3 miljoen euro.