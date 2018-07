Miljonair Koolen verkoopt boerderij nu wél aan buurt

Over de koopprijs worden geen mededelingen gedaan. ,,Het is een bedrag waar wij tevreden mee zijn’’, zegt woordvoerder Jacques Wintermans namens de buurt.



Het grootste deel van het terrein is meteen doorverkocht: de huiskavel gaat naar een boer uit de buurt en 64 hectare landbouwgrond naar de provincie, die het inzet voor ruilverkaveling. De 16 hectare bosperceel is verkocht aan Natuurmonumenten.



Alleen de boerderij zelf is nog niet doorverkocht. Die moet een woonbestemming krijgen zodat er straks geen agrarische activiteiten meer mogelijk zijn. De gemeente Bronckhorst werkt hieraan mee, zo is de buurt toegezegd.