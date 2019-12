Minuscule wormpjes nieuwste wapen in strijd tegen jeukrups

Ook in Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek worden de zogeheten nematoden gebruikt om de overlast van de rupsen te beperken. ,,In meerdere gemeenten in de Achterhoek gaan we nematoden in eiken spuiten als preventieve bestrijding”, zegt Ivo de Groot van Wolterinck uit Beltrum, het bedrijf dat de eikenprocessierups bestrijdt voor de acht Achterhoekse gemeenten.



De overlast van de harige rups was afgelopen jaar enorm. Meer mensen dan ooit kregen last van irritatie en jeuk door de brandharen van de jeukrups. Het aantal rupsen dit jaar was drie keer zo hoog als een jaar eerder en dat maakte de plaagdruk enorm.



De gemeenten in de Achterhoek willen de overlast komend jaar verminderen door adequate preventieve bestrijding. Hierbij wordt van de aaltjes veel verwacht. ,,We gaan uit van maximale effectiviteit. Als aaltjes in een boom worden gespoten is de kans erg groot dat geen eikenprocessierups dat overleeft”, zegt een gemeentewoordvoerder van Bronckhorst.