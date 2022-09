Motorrijder (75) overleden en bestuurder aangehouden in Gelderse Hengelo; acht verkeersdoden in nog geen jaar

Het ongeluk vond rond 09.50 uur plaats op de Ruurloseweg. De automobilist zou met zijn busje vanaf die weg zijn afgeslagen naar een oprit van een woning en daarbij de motorrijder op zijn oldtimer over het hoofd hebben gezien. Een traumahelikopter is opgeroepen, maar later weer geannuleerd.

Het is het achtste dodelijke verkeersongeluk in nog geen jaar tijd in de West-Achterhoek en de tweede in een weekeinde in de gemeente Bronckhorst. Zaterdag overleed een 21-jarige man uit Zutphen bij een ongeluk in Wichmond; eerder dit jaar een 26-jarige inwoner in Halle bij een eenzijdig ongeluk.