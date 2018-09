Mysterieuze nachtelijke knallen 'vrijwel zeker' van Dremptse bielemannen

video Gerrit investeer­de in Poolse huisjes, maar verloor twee ton: 'Schaam me kapot'

17 september APELDOORN/ ZELHEM - Gerrit (61) werkte voor de politie en in de financiële wereld. Toch verloor hij bijna twee ton in de JKE-affaire, waarbij huisjes in Polen zouden worden gebouwd maar vooral veel geld verdween. Kort voor de gerechtelijke uitspraak (morgen) doet hij zijn verhaal. Over de schaamte, de woede en de kracht om door te gaan.