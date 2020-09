Na 75 jaar eindelijk een graf voor luitenant Kavanagh in Steenderen

Zijn familie heeft heel lang niet geweten waar ‘ergens in Europa’ Kavanagh begraven lag. Bewoners van Rha die de oorlog overleefden, wisten waar de resten van Kavanagh gevonden waren en begraven werden: in het graf van een onbekende soldaat op de algemene begraafplaats in Steenderen.

Volgend jaar grotere herdenking

De bewoners maakten zich sterk voor zijn nagedachtenis en wilden ook voor hem een graf met zijn naam. Na jaren onderzoek kwam ook officieel de conclusie dat het zo goed als zeker is dat Kavanagh die dag in Rha is gesneuveld en in Steenderen werd begraven. Daarom krijgt de grafsteen nu zijn naam.



De steen zou op 5 april dit jaar onthuld worden tijdens een officiële plechtigheid in bijzijn van zijn familie. Door de corona-situatie kon dit niet doorgaan.



Donderdag was er een kleine plechtigheid in aanwezigheid van burgemeester Besselink. De bedoeling is dat er volgend jaar op 5 april een grotere herdenking komt, waarbij ook de familie van Kavanagh aanwezig is.