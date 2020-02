Nep-fiscus troggelt boeren duizenden euro’s af: ‘Slachtoffers zijn erg emotioneel’

Auto slaat over de kop bij eenzijdig ongeval op de Bontekoe­weg in Baak

19 februari BAAK - Op de Bontekoeweg in Baak is dinsdagavond laat een auto over de kop geslagen. Door onbekende oorzaak raakte de auto van de weg en raakte een boom. De bestuurder raakte gewond bij het ongeluk en is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.