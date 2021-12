Niemand uit buurtschap De Meene verwelkomt vijftien jonge asielzoekers: ‘Maar sommige buren hebben aangeboden les te gaan geven’

Coops molen van ruïne tot juweel: ‘Van de wieken is vroeger een kippenhok gemaakt’

ZELHEM - In volle glorie staat de Coops molen aan de rand van Zelhem weer te pronken in het landschap. Voor Carel Coops uit Velsen-Zuid was de restauratie van de molen de afgelopen jaren de aanleiding om de historie van de molen én die van zijn familie uit te zoeken.

27 november