Niet Olderwets Høken door corona, nog geen nieuwe datum voor Normaal-concert

‘Achterhoek extra kwetsbaar voor corona door vele ouderen’

23 maart DOETINCHEM - Doordat er relatief veel ouderen in de Achterhoek wonen, is de regio extra gevoelig voor het coronavirus. Dat zegt burgemeester Mark Boumans van Doetinchem in het Achterhoeks coronajournaal dat later vandaag te zien is bij de Gelderlander.