Nog zeven plekken over voor Mañana Mañana, waarvan één buiten de Achterhoek

,,Met de grondeigenaren van de eerste drie plekken zijn we nu aan het praten. Rond 1 april willen we bekendmaken welke plek het precies wordt”, zegt Degen. Voor die tijd wil hij helemaal niets zeggen over waar het festival mogelijk heen verhuist. ,,Nee, we moeten het eerst helemaal rondmaken voor we daar iets over kunnen zeggen.”