Normaal geeft opnieuw groot concert: op Hemelvaartsdag 2020 in Lochem

Op het album komen zeker vier, maar waarschijnlijk acht nummers. Het is grotendeels een verzameling liedjes die de bandleden al hebben liggen, aan sommige nummers wordt nog gewerkt. ,,En we moeten alles nog opnemen”, zegt Jolink.



De band hoopt het album en bijbehorend boek uiterlijk over twee jaar te presenteren. ,,Liefst wat eerder, maar ik leg mezelf geen deadlines meer op’’, zegt de zanger en kunstenaar die begin september 73 wordt. ,,Het boek wordt een verzameling van de meest bijzondere dingen die we in ruim veertig jaar Normaal hebben meegemaakt. Een beetje autobiografisch, maar vooral een werk waar de humor vanaf gaat spatten.’’