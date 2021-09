Normaal lanceert eerste single van gloednieuwe album: ‘Kom Pak Ow Jas’

Brommers kijken, het kan letterlijk tijdens een hoogmis in een Steenderen­se kerk

28 juli Wie kent ze nog? Tomos, Puch, Zündapp, Kreidler... Stalen, gemotoriseerde rossen waarop je vroeger als puber de blits maakte. Dat was ooit. De brommers zijn nagenoeg uit het straatbeeld verdwenen. Maar In Steenderen zijn ze op 7 en 8 augustus volop te zien. Tijdens een soort hoogmis in de Remigiuskerk. Brommers kieken in de Karke beleeft dan zijn zesde editie. Met zelfs één model dat officieel nooit uit de fabriek kwam.