Oerend Hard en zonder wereldtitel, maar Gerrit Wolsink heeft nu wel zijn eigen documentaire

De begroeting in het atelier van Normaal-zanger Bennie Jolink in Hummelo is hartelijk. Wolsink en Jolink zijn goede bekenden, generatiegenoten, motorsportliefhebbers en bovenal Achterhoekers. ,,Ik woon al een tijd in Amsterdam, maar in de Achterhoek liggen mijn roots, deze streek laat me nooit los’’, zegt Wolsink. ,,Ik kom hier vaak. Mijn zoon woont in Ruurlo. Hij en mijn kleinzoon Ben crossen ook, dat vind ik stoer. Ik ben ook graag in Amsterdam. Sinds mijn tijd als student tandheelkunde heb ik een band met Amsterdam. Daar ben ik een van de velen.’’