Omstreden webshop die shirts met haatzaaiende teksten verkocht offline gehaald: ‘Dit tolereren wij niet’

‘Onnodige zorgen’ over uitkleden ziekenhuis Zutphen

10 april ZUTPHEN/ VORDEN - Er zijn onnodige zorgen over het mogelijk verdwijnen van zorg uit het ziekenhuis in Zutphen. Dat zegt de Vordense huisarts Esther Tanis, tevens voorzitter van Huisartsenorganisatie Regio Zutphen (HRZu). ,,Zorg zit niet in stenen, maar in mensen.”