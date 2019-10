Onderzoek naar gezinsdrama in Hengelo nog in volle gang

Update Slachtof­fers woning Hengelo zijn ouders van aangehou­den verdachte

21 oktober De twee overleden personen die maandagochtend zijn gevonden in een woning aan de Julianalaan in Hengelo(Gld) is het echtpaar dat er woonde. Dat bevestigt burgemeester Marianne Besselink van de gemeente Bronckhorst. ,,Het is niet te bevatten dat mensen zo uit het leven zijn weggerukt.’’