Ongeveer negen op de tien 17-plussers in de gemeente Bronckhorst is in het bezit van een rijbewijs

Vijftig key­board-leerlingen op het podium in Ulft: ‘Hij vindt het hier fantas­tisch’

Organisator Ronald van Barele kwam er eerlijk voor uit. Wat hem betreft had het natte en koude voorjaar nog wel even mogen duren. Door het prachtige weer zondag bleven veel stoelen in de DRU-cultuurfabriek in Ulft onbezet. Spijtig, want zijn KeyboardXperience verdiende zonder meer een vol huis.