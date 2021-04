‘Onnodige zorgen’ over uitkleden ziekenhuis Zutphen

GGD opent extra teststraat in Zelhem, ook voor sneltesten

2 april ZELHEM - Om de toestroom van Achterhoekers die getest willen worden op corona beter aan te kunnen, heeft de GGD in Zelhem een extra teststraat geopend. De teststraat is ingericht naast de al in gebruik zijnde testlocaties bij de brandweerkazerne aan het Industriepark in Zelhem.