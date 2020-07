‘Onze mond wordt gesnoerd’: zo protesteerde boer Rutger met vele anderen bij het RIVM

Eén tractor mag ondanks verbod naar de demonstra­tie, die van boer Rutger uit Halle

21 juli HALLE - Bij de boerendemonstratie van woensdag is hoogstwaarschijnlijk één tractor: Rutger van Lier rijdt om acht uur ’s ochtends uit het Achterhoekse Halle weg met zijn trekker die helemaal in stijl is van boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF).