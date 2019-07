Oogsten weer mislukt: mais en groenten in de Achterhoek verloren door tweede droge zomer

,,Mais-stengels die eruit zien als prei kunnen als verloren worden beschouwd”, zegt akkerbouwer en LTO-bestuurslid André Wikkerink uit Sinderen. Veel mais staat er slecht bij en van de 28 hectare die hij verbouwt heeft hij ongeveer de helft al opgegeven. Van de overige 22 hectare aan aardappelen en doperwten verwacht hij ook veel minder opbrengst. ,,We kunnen niet alles beregenen, dat is te veel, te duur én we hebben er te weinig sproei-installaties voor.”



Dat probleem herkent Bert Sloetjes. De akkerbouwer uit Halle heeft na de extreme droogte vorig jaar extra beregeningsinstallaties gekocht en loonwerkers ingehuurd om zijn akkers te besproeien, maar nog was dat onvoldoende om al zijn gewassen te redden. ,,Van de aardappels komt er tot 40 procent minder van het land en van de conserven 60 procent”, zegt Sloetjes, die in de Achterhoek groente en aardappelen verbouwt op 430 hectare grond.