Ook Achterhoekse kroegen balen van uitschakeling Ajax in Champions League

Want de teleurstelling over de uitschakeling was groot, zegt ook Arjan Wezel van De Gebroeders in Doetinchem. ,,Om half twaalf was iedereen wel weg. Het is dat ik moest blijven, maar anders was ik zelf ook vertrokken. Ik kon wel janken’’, zegt de Ajax-fan, die zijn café sfeervol had aangekleed met onder meer Amsterdamse vlaggen en Ajax-shirts.



De Kruup-eigenaar Ronald Kruip noemt het ‘zakelijk zeer jammer’ dat Ajax niet door is naar de finale. ,,We hebben alle achttien Europese wedstrijden uitgezonden en daarmee heel veel extra mensen getrokken’’, zegt hij. ,,Ook woensdag zaten we weer vol, met ruim meer dan honderd man.’’



Kruip was er zelf niet bij, want hij is groot Ajax-fan en was live bij de wedstrijd in Amsterdam. En de terugweg naar Lichtenvoorde duurde heel erg lang. ,,Die is wel eens gezelliger geweest, ja. Er is niet veel gezegd in de auto. Balen’’, zegt Kruip.