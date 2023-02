Ook Bronckhorst en Winterswijk doneren 1 euro per inwoner voor hulp na aardbeving: ‘Geld voor drinkwater en tenten’

Ook Bronckhorst en Winterswijk doneren 1 euro per inwoner voor de hulpverlening aan de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Het gaat om in totaal ruim 66.000 euro.

,,De bijdrage is voor eerste nood zoals drinkwater, en tenten voor de slachtoffers in beide landen”, zegt burgemeester Marianne Besselink van Bronckhorst. ,,Het verlies van zoveel mensen en de enorme wederopbouw die de komende jaren nodig is, is bijna niet voor te stellen. Daarvoor is hulp hard nodig.”

5 miljoen euro

De burgemeester leeft mee met de slachtoffers en hun naasten. ,,Onze steun en gedachten gaan uit naar iedereen die getroffen is door deze vreselijke aardbeving of familie of vrienden heeft wonen in de getroffen gebieden. We wensen hen heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.”

Bronckhorst geeft met de donatie gehoor aan de oproep van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om een bijdrage te doen. Inmiddels is er al ruim 5 miljoen op deze manier ingezameld. In Winterswijk hebben de gezamenlijke raadsfracties unaniem een voorstel ingediend, die donderdag besproken wordt in de gemeenteraad. Het college heeft al laten weten blij te zijn met het voorstel.

