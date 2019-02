Ook in Hengelo nemen Chinezen de snackbar over: ‘Dit zorgt voor stabiliteit en zekerheid’

VideoHENGELO - Chinezen in Nederland starten anno 2019 liever een cafetaria dan een Chinees restaurant. Zoals Xingte Ye en Yi Dan Jin, die in Hengelo het 400 jaar oude familiebedrijf van Hans en José Langeler overnemen.

Cafetaria Langeler in hartje Hengelo is van een echt familiebedrijf. Al 400 jaar gaat het hier over van generatie op generatie. Ook Hans Langeler (54) volgt zijn vader op en bouwt de zaak met zijn vrouw José (59) uit tot partycentrum met eet- en ijssalon. Omdat er in eigen kring geen opvolging is, zet Langeler eind 2018 het geheel in de verkoop.

Stabiliteit en zekerheid

Een koper komt er heel snel. Binnen twee maanden zit een Chinees stel aan tafel. Het zijn Xingte Ye (28) en zijn vrouw Yi Dan Jin (25), geboren en getogen in China, als tieners met hun ouders naar Nederland gekomen en allebei met de wens om in hun nieuwe thuisland samen een snackbar te beginnen. Op 1 maart starten ze in Hengelo.