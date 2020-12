'Op die landweg wil ik over twintig jaar ook nog trekkers zien rijden. Daar wil ik samen met de boeren voor strijden’

Breeduit lachend staat hij op de foto voor Paleis Huis ten Bosch, omringd door drie agenten die hem in een ME-busje drukken. Gestoken in koningspak heeft Rutger van Lier weer eens de aandacht op de boerenprotesten gevestigd.



Als de boeren dan niet naar de koning mogen, dan zorgen Van Lier en de boeren er wel voor dat er een koning meegaat. Dat was hij, in hoogsteigen persoon. ,,Want een actie naar de koning zónder koning, dat kan natuurlijk niet”, zegt de 42-jarige Hallenaar.



Hoe komt u op zo’n actie?

,,We proberen steeds mooie acties te bedenken om de aandacht van de media en de politiek te trekken. Met ‘doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg’ redden we het namelijk niet. Je moet altijd iets opvallends doen om de belangstelling te wekken voor het boerenverhaal. Ludieke acties mét een knipoog. Een hoog Pietje Bell-gehalte: ondeugend maar met humor, en zo proberen de juiste snaar te raken.”