Op dit veldje mogen kinderen in Halle niet meer voetballen. Tot hun grote verdriet

Onrust over windmolens bij Oude IJssel: ‘Hoort niet in ons prachtige coulissen­land­schap’

19 september LAAG-KEPPEL - Bewoners van Laag-Keppel en Eldrik zijn ongerust over de mogelijke komst van windturbines in het landelijke gebied van Landgoed Keppel, in de buurt van de Oude IJssel. David van Lynden van Landgoed Keppel erkent dat er ideeën zijn over een windmolenpark. ,,Maar van een panklaar plan is absoluut nog geen sprake.”