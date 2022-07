Op zoek naar naam van overlevende vliegenier: wie was de Brit die een vliegtuigcrash overleefde in Wittebrink?

Veilig was het luchtruim boven Zelhem bepaald niet, in de periode 1940-1945. Liefst twaalf vliegtuigen zijn in de Tweede Wereldoorlog neergestort op het grondgebied van de toenmalige gemeente. Daarbij zijn 34 jonge geallieerde vliegeniers om het leven gekomen.



Amateurhistoricus en oorlogsverzamelaar Bert Schieven (64) spant zich al jaren in om zoveel mogelijk informatie te vergaren over de bemanningsleden. Of ze nu sneuvelden of overleefden.



,,Hier zijn inderdaad veel vliegtuigen neergestort”, zegt Schieven, die alles weet over Zelhem in oorlogstijd en daarover een permanente expositie heeft in het Heidehuus in Halle-Heide. ,,De Achterhoek lag op de vliegroute tussen Engeland en het Ruhrgebied. Overal waren zoeklichten, later vervangen door radar. En veel Duitse nachtjagers. Die schoten op alles wat bewoog.”