Opgepakte drugsverdachten in Drempt ‘neergezet’ om meth te koken

Dat zegt Henk Koopman, advocaat van de 37-jarige man uit Amerika die in de meth-schuur in Drempt is opgepakt samen met een man van 29 uit Mexico en een 19-jarige Colombiaan.

De drie zitten vast sinds de inval in de meth-schuur op het erf aan de Zomerweg. Woensdag is bepaald dat hun voorlopige hechtenis met nog eens 90 dagen is verlengd, in verband met het lopende onderzoek. Belangrijk onderdeel daarvan is hoe lang het lab in werking is geweest.