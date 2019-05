Opnieuw grote brand in Vorden, boerderij en stal in de as gelegd

VORDEN - Opnieuw een grote brand in Vorden: in de nacht van donderdag op vrijdag brandde een boerderij aan de Wierssebroekweg in het buitengebied van Vorden af. De boerderij en aangebouwde stal bedekt met een rieten dak werden volledig in de as gelegd.

De brand werd rond 1.30 uur gemeld. De bewoners en de hond wisten zich op tijd in veiligheid te brengen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Hiernaar zal onderzoek worden gedaan.

De brandweer van Barchem, die als eerste aanwezig was, kreeg assistentie van de korpsen uit Ruurlo, Vorden, Laren en Zutphen. Bij de brand was er sprake van een flinke rookontwikkeling. Stichting Salvage is ingezet voor de afhandeling van de schade en zorgt voor onderdak van de bewoners.