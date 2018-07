Orthodontist hoort 10 maanden cel eisen voor betasten borsten en billen

Auto belandt op zijkant en ramt lantaarn­paal bij ongeval in Halle

9 juli HALLE - Bij een ongeval in Halle is maandagavond een auto op de zijkant beland. De wagen ramde bovendien een lantaarnpaal. Bij het incident, dat rond 22.30 uur gebeurde, waren twee personenauto's betrokken. Een inzittende raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.