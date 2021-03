Ouder echtpaar uit Zelhem slachtoffer van fraudeurs die zich voordoen als bankhelpers

Achterhoek­se boeren in actie in de sneeuw: de trekker als zorgtaxi en een schone oprit voor ingesneeuw­de ouderen

9 februari HALLE/ MEDDO - Achterhoekse boeren komen volop in actie om mensen te helpen die in de penarie zitten vanwege de sneeuwval. Een tiental agrariërs rijdt inmiddels non-stop door de regio om zorgpersoneel naar het werk te brengen, of opritten van ouderen te vegen zodat zij thuiszorg kunnen ontvangen.