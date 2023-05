Oudere vrouw en zoon in woning overvallen na openbreken raam: daders op de vlucht

Vierde klasse Reü­nie-spe­ler Geerlings had in de Kuip kunnen zitten maar staat toch liever bij kampioen Reünie op het veld

Dankzij een 3-0 overwinning op KSV kroonde Reünie zich tot kampioen van 4C. In Borculo hield niet iedereen rekening met een kampioensfeest. Speler Jorn Geerlings deed dat wel. De Reünie-aanvaller had zondag ook in de Kuip kunnen zitten, maar verkoos de kampioenswedstrijd van zijn eigen team boven die van Feyenoord.