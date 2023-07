Ouderwets met de bakfiets racen door Zelhem

met video Eindelijk weer diepgang in Vispoortha­ven: het baggeren in Zutphen is bezig (maar niet alles tegelijk)

Jaar na jaar was het ellende in de havens van Zutphen. Boten lagen op het droge, vast in het dikke slib. En soms konden boten na een vakantie niet meer thuiskomen, omdat ze de haven gewoon niet meer in konden. Voor de Vispoorthaven is dat nu verleden tijd. Die wordt nu, na ruim dertig jaar, weer eens uitgebaggerd. Maar niet iedereen is direct geholpen.